PRF desmente boatos sobre veículos soterrados após implosão na Serra das Araras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmentiu, nesta quinta-feira (dia 23), informações falsas que circulam em grupos de WhatsApp sobre supostos veículos soterrados após detonação de rochas realizada na Serra das Araras, em Piraí. Áudios compartilhados nas redes sociais afirmavam que carros e caminhões teriam sido atingidos por pedras e barro durante a implosão.

Em um dos áudios, um homem dizia: “Aconteceu outra m… na Serra agora. Soterrou carro de passeio e caminhão lá na explosão, mano. Fechou a Serra geral mesmo”. Em outro, outro indivíduo afirma: “A Serra tá fechada, os caras explodiram as pedras lá, aí desceu uma avalanche de pedra com barro, soterrou o carro de passeio, carreta, disse que tá um caos”.

A PRF esclareceu que as mensagens são falsas e que nenhuma ocorrência de soterramento foi registrada na região. Segundo o órgão, a detonação desta quinta-feira será realizada em horário extraordinário, entre 23h e 0h30, devido ao acidente ocorrido de madrugada, que provocou lentidão no trânsito ao longo do dia.

Durante a atividade, a pista de subida (sentido São Paulo), na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada temporariamente. Já a pista de descida (sentido Rio de Janeiro) não sofre alterações. A PRF reforça que o fechamento neste horário é uma exceção, válida apenas para esta quinta-feira.

Foto: Arquivo/RioSP