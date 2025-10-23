Taxista preso pela PF após fuga pela contramão da Serra das Araras transportava 65 kg de cocaína

A Polícia Federal prendeu em flagrante na madrugada desta quinta-feira (dia 23), na Serra das Araras, um motorista de táxi que transportava cerca de 65 kg de cocaína e 4 kg de skunk para a comunidade de Acari, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Na ação, policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizavam uma barreira policial na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, quando deram ordem de parada ao taxista, que vinha de São Paulo. O motorista desobedeceu e iniciou uma fuga de extremo perigo.

Conforma publicado anteriormente pela Folha do Aço, durante a perseguição, no trecho de descida da Serra das Araras, o condutor de forma arriscada invadiu a pista de subida (sentido São Paulo) e passou a trafegar em alta velocidade na contramão.

A fuga só terminou quando o criminoso colidiu frontalmente com um terceiro automóvel, que trafegava regularmente em sua mão de direção. O taxista ainda tentou fugir a pé, mas foi imediatamente capturado pelos policiais.

A equipe da PF prestou os primeiros socorros aos envolvidos no acidente da colisão, que não sofreram ferimentos graves, e acionou a ambulância da concessionária.

O preso, de 41 anos e natural de São Paulo, junto com as drogas apreendidas, foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Além da prisão por tráfico interestadual de drogas, ele foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio, na modalidade de dolo eventual, uma vez que o motorista assumiu conscientemente o risco de matar ao dirigir de forma deliberada na contramão da rodovia de alta velocidade.

Essa ação integra a Missão Redentor, um esforço permanente da Polícia Federal para desarticular organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro, em estrita conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635.

Foto: Divulgação/PF