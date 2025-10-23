Metalúrgicos conquistam restaurante exclusivo após reivindicações em Resende

Após reivindicações dos trabalhadores ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, o presidente Odair Mariano e os diretores Leandro Vaz e José Marcos se reuniram com representantes das empresas Parque Maxion, Merithor Cummis Parque e Suspensys Parque, todas em Resende. O resultado foi a conquista de novos benefícios para os funcionários, incluindo a inauguração de um restaurante exclusivo para atendimento no horário de almoço.

A cerimônia de inauguração aconteceu nesta quinta-feira e marca um avanço nas condições de trabalho e bem-estar dos colaboradores. O restaurante funcionará diariamente das 10h às 13h, oferecendo refeições para os trabalhadores das três empresas.

Durante o evento, o presidente do sindicato, Odair Mariano, destacou a importância da conquista. “Essa é uma vitória dos trabalhadores. Lutamos por melhores condições e hoje entregamos um espaço digno, que valoriza quem faz a indústria acontecer todos os dias”.

A iniciativa reforça o compromisso do sindicato com a qualidade de vida dos metalúrgicos da região e abre caminho para novas melhorias nas relações entre empresas e colaboradores.

Foto: Divulgação