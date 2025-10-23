Três suspeitos de tráfico são presos em praça esportiva em Barra Mansa

Três homens – de 20, 28 e 38 anos – foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Civil nesta quinta-feira (dia 23) no bairro da Várzea, em Barra Mansa. A operação foi realizada por agentes da 90ª DP após trabalho de inteligência que identificou a atuação do grupo em um ponto de venda de entorpecentes instalado em uma praça de grande movimentação, onde crianças praticavam esportes no momento da abordagem.

Ao perceberem a chegada dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. Com eles, foram apreendidos R$ 52, dois celulares, 18 pinos de cocaína, 13 pedaços de maconha e uma motocicleta. O veículo chamava atenção por exibir o número “3” na carenagem, símbolo associado a uma facção criminosa, e era usado para o abastecimento da “boca de fumo” no local.

A Polícia Militar também participou da ação, reforçando o patrulhamento na área e auxiliando na condução dos presos à delegacia. Após o registro da ocorrência, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Informações que possam contribuir com novas investigações podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação/Polícia Militar