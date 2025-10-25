Homem é morto a tiros em plena luz do dia em Barra Mansa

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (dia 25), no bairro Santa Clara, em Barra Mansa. O crime aconteceu por volta das 15h30, na Rua João Naves de Lima, e foi registrado como homicídio doloso.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava dentro de uma garagem quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos. Ele morreu no local antes da chegada do socorro.

A perícia constatou várias perfurações de arma de fogo no corpo da vítima e recolheu nove estojos, dois fragmentos e um cartucho, todos de calibre 9 milímetros. O corpo foi levado pela Defesa Civil para o Instituto Médico-Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Ainda segundo informações da polícia, o homem possuía anotações criminais por porte ilegal de arma, receptação e homicídio. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa), que vai investigar a autoria e motivação do crime.