Motociclista tenta passar entre carretas, cai e é atropelado na Dutra, em Itatiaia

Um motociclista ficou gravemente ferido após tentar passar entre duas carretas e ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (dia 26), no km 322 da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão pequeno apresentou pane mecânica e ficou imobilizado sobre o viaduto, na faixa da direita, onde não há acostamento. Agentes da equipe Delta, da 7ª Delegacia da PRF, chegaram ao local e iniciaram a sinalização da via para evitar acidentes, desviando o tráfego para a faixa da esquerda. A operação gerou retenção e os veículos precisaram reduzir a velocidade para seguir com segurança.

Durante o congestionamento, o motociclista tentou passar entre os veículos, forçando passagem pelo chamado “corredor” formado pelas carretas. Ele acabou colidindo lateralmente entre duas delas, caiu na pista e foi atropelado por uma das carretas, ficando com parte do corpo preso sob as rodas até a chegada das equipes de resgate da concessionária RioSP.

Socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda no local, constatando que as duas pernas do motociclista estavam fraturadas devido à passagem das rodas do caminhão. A vítima também sofreu outros ferimentos.

Em estado grave, o homem foi levado pela equipe médica da concessionária ao Hospital de Emergência de Resende, onde deu entrada diretamente na Sala Vermelha.

Foto: Divulgação/PRF