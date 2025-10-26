Carro pega fogo na Dutra em Barra Mansa, mas ocupantes escapam ilesos

Um veículo VW Voyage foi completamente consumido pelo fogo na tarde deste domingo (dia 26) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O incidente ocorreu na altura do km 295 da pista sentido Rio de Janeiro, no distrito de Floriano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio começou por volta das 15h, quando os três ocupantes perceberam cheiro de queimado dentro do carro e viram fumaça entrando na cabine.

De acordo com relatos das vítimas à equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF, eles haviam acabado de retirar o veículo de um serviço em um eletricista, em Resende. Durante o trajeto, o motorista sentiu algo errado e tentou desviar para o acostamento para parar o carro, mas os freios não funcionaram corretamente. Apesar da situação, os três conseguiram saltar do veículo em baixa velocidade antes que ele parasse completamente, escapando sem ferimentos.

Equipes da concessionária RioSP, responsável pela rodovia, estiveram no local para prestar apoio e acionaram o Corpo de Bombeiros. O carro foi totalmente destruído pelas chamas, e a pista precisou ser parcialmente interditada, gerando um congestionamento de 10 kms no sentido Rio.

Foto: Divulgação/PRF