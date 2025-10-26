Operação especial: Carga superdimensionada começa a descer a Serra das Araras neste domingo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária RioSP realizaram todos os preparativos para o início do transporte de uma carga especial de mais de 800 toneladas pela Serra das Araras, neste domingo (dia 26). Segundo a PRF, o trajeto da pista de subida foi adaptado, com afastamento das malas de concreto, garantindo espaço suficiente para que o veículo transportador faça as curvas sem problemas.

De acordo com o cronograma, entre 22h e 22h30 a carga será deslocada do km 239, com recuo em Piraí, até o km 233, onde aguardará autorização para iniciar a descida pela contramão da pista de subida. Durante todo o procedimento, haverá interdição total da pista de subida, e a equipe da PRF fará varredura do trecho antes do início da descida.

A previsão é que, a partir das 23h, a carga inicie o percurso controlado pela contramão, retornando à pista no sentido Rio de Janeiro por volta das 7h, momento em que a pista de subida será liberada para o tráfego normal. O transporte especial segue todas as medidas de segurança para evitar acidentes.

Foto: Divulgação/PRF