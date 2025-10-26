Morre o pecuarista Paulo do Osso

Morreu na tarde deste domingo (dia 26) o pecuarista Pedro Paulo de Barros Pereira, conhecido como Paulo do Osso, de 79 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed, em Volta Redonda, e sofreu um infarto.

O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (dia 27), às 11h, no Cemitério Portal da Saudade.

Em novembro de 2018, Paulo do Osso chegou a ser preso por suspeita de ter ajudado o filho, Pedro Paulo Barros Pereira Júnior, a assassinar a ex-esposa Karina Garofalo, morta com quatro tiros na frente do filho do casal, então com 11 anos de idade. Segundo as investigações, ele teria colaborado com o filho na arquitetura do crime.