Porto Real: Motorista embriagado cai em ribanceira após acidente na Dutra e acaba preso pela PRF

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite do domingo (dia 26) depois de sofrer um acidente na Via Dutra, em Porto Real. Segundo a PRF, ele dirigia embriagado e acabou caindo em uma ribanceira, no km 299 da rodovia, sentido São Paulo.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista conduzia um Fiat Palio Weekend quando perdeu o controle do veículo, bateu na mureta central, voltou para o acostamento, atravessou uma cerca e despencou da pista.

Sem usar o cinto de segurança, o homem foi arremessado contra o volante e o para-brisa, sofrendo ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária RioSP e levado ao Hospital de Emergência de Resende.

Aos policiais, o motorista contou que havia discutido com a companheira, foi a um bar, bebeu cerveja e decidiu seguir viagem para São Paulo -momento em que perdeu o controle do carro.

Após confessar o consumo de álcool, ele recebeu voz de prisão e o caso foi registrado na 100ª DP (Porto Real). O paciente segue internado sob escolta policial até que receba alta médica e seja encaminhado à delegacia.

O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, com resultado 0,44 mg/L, constatando a embriaguez e caracterizando o crime de trânsito de embriaguez ao volante.

O carro, que estava com o licenciamento vencido, foi removido para a Unidade Operacional da PRF em Floriano.

Foto: Divulgação/PRF