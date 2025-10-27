Problemas mecânicos impedem descida da carga especial pela Serra das Araras; nova data será agendada em breve

O transporte da carga especial de mais de 800 toneladas pela Serra das Araras, programado para ocorrer entre a noite de domingo (dia 26) e a madrugada desta segunda-feira (dia 27), não ocorreu conforme o previsto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o comboio chegou por volta de 1h30 ao km 233 da Dutra, em Piraí, mas apresentou problemas operacionais nas carretas. Por esse motivo, a descida foi cancelada e uma nova data será agendada para o deslocamento.

A operação, coordenada pela PRF em conjunto com a concessionária CCR RioSP, envolvia um planejamento detalhado para garantir segurança durante o transporte. O trajeto havia sido adaptado, com afastamento das barreiras de concreto, para permitir que o veículo transportador realizasse as curvas da serra.

Durante o deslocamento, estava prevista a interdição total da pista de subida, com a carga descendo pela contramão sob escolta da PRF. A liberação completa do trecho estava planejada para ocorrer por volta das 7h da manhã, o que acabou não se concretizando devido à falha mecânica identificada.

A pista de subida foi totalmente liberada ao tráfego às 2h da madrugada.

Foto: Divulgação/PRF