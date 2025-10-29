Delegacias do Sul Fluminense estão de prontidão para reforçar operações no Rio

Equipes de diversas delegacias da região Sul Fluminense estão de prontidão para serem acionadas, a qualquer momento, a fim de reforçar as operações realizadas pela Polícia Civil na capital. Agentes foram comunicados pelas chefias que folgas e férias poderão ser suspensas em caso de necessidade de deslocamento imediato ao Rio de Janeiro.

A medida faz parte de uma estratégia de apoio operacional da corporação diante das grandes ações deflagradas contra o crime organizado em comunidades da capital. Nesta terça-feira (dia 28), durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte, equipes de algumas delegacias da região já foram mobilizadas para prestar suporte às unidades locais.

A Folha do Aço apurou que, em uma das áreas de confronto, a Travessa Aimoré, na Penha, agentes da 90ª DP (Barra Mansa) participaram diretamente da ação e efetuaram, na tarde de ontem (dia 28), a prisão de pelo menos duas pessoas, um homem e uma mulher.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a mobilização de delegacias do interior tem sido cada vez mais frequente em grandes operações realizadas na capital, especialmente em momentos de intensificação do enfrentamento a facções criminosas.