Barra Mansa: Após perseguição, Polícia Civil frustra fuga e recupera carro roubado em Porto Real

Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) frustraram, na noite de terça-feira (dia 28), uma tentativa de fuga e recuperaram um veículo roubado. A ação, coordenada pelo delegado Marcos Montez, ocorreu por volta das 22h, nas proximidades do Parque da Cidade, no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Civil, o carro – um Fiat Siena branco – havia sido roubado no último sábado (dia-25), em Porto Real, por dois homens encapuzados. Ao receber informações de que o veículo circulava na região da delegacia, os agentes montaram uma operação para interceptá-lo.

Durante a tentativa de abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada e deu marcha a ré em alta velocidade, colocando em risco os policiais. Para conter a fuga, os agentes efetuaram disparos contra os pneus do carro. Um policial militar de São Paulo, que passava pelo local, ajudou na contenção dos suspeitos.

Após a ação, dois adolescentes de 17 anos — o condutor e o carona – se renderam. Nenhum deles ficou ferido. Com os menores, a polícia apreendeu dois celulares, dois chips e R$ 80 em dinheiro. O veículo foi preservado para perícia.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar auxiliaram na condução dos adolescentes até a delegacia. Eles serão apresentados ao Ministério Público, que decidirá as medidas a serem aplicadas.

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido