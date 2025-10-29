Carro capota após bater em ônibus na manhã desta quarta-feira em Volta Redonda

Um motorista foi socorrido após um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 29) em Volta Redonda. A colisão aconteceu na Rua Fernando Tedesco, no bairro São Lucas, próximo à entrada do bairro São Carlos.

De acordo com as primeiras informações, um carro modelo Gol atingiu a traseira de um ônibus que realizava uma conversão. Com o impacto, o automóvel capotou e ficou com as rodas viradas para cima.

O condutor, morador do bairro Minerlândia, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado lúcido e orientado para o Hospital São João Batista. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

A via ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local.