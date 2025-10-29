INMET alerta para tempestade com risco de granizo e ventos de até 100 km/h para o Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade com grau de perigo para diversas cidades do Sul Fluminense. O aviso é válido a partir das 15h desta quarta-feira (dia 29) até as 8h da manhã de quinta (dia 30).

De acordo com o instituto, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, que podem atingir 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

O alerta atinge cidades como Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Angra dos Reis e Paraty, entre outras.

Entre os riscos potenciais estão alagamentos, quedas de árvores, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é indicado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante as tempestades.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) ou ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).