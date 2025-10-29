Fórum de Políticas Culturais reúne agentes e fortalece caminhos para a cultura em Pinheiral

Na última terça-feira (dia 28), a Casa da Cultura de Pinheiral foi palco de um importante encontro para o fortalecimento do cenário cultural do município: o Fórum de Políticas Culturais 2025, promovido pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Com o tema “Novos Caminhos da Cultura”, o evento reuniu artistas, produtores, gestores e agentes culturais para um diálogo amplo sobre os desafios e as perspectivas para o desenvolvimento do setor. O objetivo foi construir, de forma participativa, estratégias e propostas que impulsionem as políticas públicas culturais na cidade.

Durante o fórum, os participantes acompanharam uma palestra inspiradora com Marcelo Bravo, presidente do Fórum Regional de Cultura do Médio Paraíba, ex-presidente da Fundação de Cultura de Barra Mansa e do Fórum de Secretários de Cultura do Estado, que compartilhou experiências e boas práticas na gestão cultural e na valorização da produção artística local.

Além das discussões e trocas de ideias, o encontro marcou um momento de renovação e representatividade, com a eleição do novo Conselho Municipal de Cultura, que atuará no biênio 2025-2027. O colegiado terá papel essencial na formulação e acompanhamento das políticas culturais, fortalecendo o diálogo entre o poder público e a sociedade civil.

A secretária de Cultura e Turismo, Aline Gouvea, ressaltou a relevância da mobilização dos agentes culturais para a consolidação de uma gestão democrática e participativa. “Este fórum representa um espaço de escuta, diálogo e construção. A cultura de Pinheiral é viva, diversa e cheia de potencial, e nosso compromisso é garantir que ela continue crescendo com o apoio de todos os que fazem parte desse movimento”, destacou.

Silvio Nogueira, presidente do Conselho da gestão 2023-2025 e Diretor de Programas, Convênios e Eventos da Secretaria de Cultura e Turismo, agradeceu aos conselheiros. “Quero agradecer aos conselheiros pela parceria ao longo dessa gestão. O trabalho de cada um foi essencial para fortalecer as ações culturais e valorizar os artistas de Pinheiral. Seguimos firmes, com o mesmo propósito de construir uma cultura cada vez mais participativa e presente,” disse.

O evento também contou com a presença do vereador Charles Santos e da ex-secretária de Cultura de Volta Redonda e Itatiaia, Aline Mara Ribeiro.

O Fórum de Políticas Culturais 2025 reforçou o compromisso da Prefeitura de Pinheiral com o fortalecimento das políticas públicas de cultura, a valorização dos artistas locais e o incentivo à participação popular na definição dos rumos culturais do município. Mais do que um encontro, o evento simbolizou a união de forças em prol de uma Pinheiral cada vez mais criativa, plural e culturalmente ativa.