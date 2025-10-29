PRF desmente fake news sobre suposta prisão de criminosos armados na Serra das Araras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmentiu, na tarde desta quarta-feira (dia 29), uma mensagem falsa que circula em grupos de WhatsApp e redes sociais, afirmando que agentes teriam prendido cerca de 16 pessoas armadas em duas Kombis na Serra das Araras.

Segundo o boato, as supostas prisões teriam ocorrido durante uma operação que apreendeu fuzis, granadas, pistolas, munições, coletes à prova de balas e rádios comunicadores. A mensagem ainda associava o caso a uma possível movimentação de integrantes do Comando Vermelho em direção a Volta Redonda e Barra Mansa.

Em comunicado, a PRF negou categoricamente a informação e esclareceu que não houve nenhuma ocorrência desse tipo no trecho sob responsabilidade da 7ª Delegacia da corporação, que abrange a Serra das Araras. “Reforço que esta mensagem não é verídica. Não há nenhuma ocorrência relevante em andamento no trecho da 7ª DEL PRF e não chegou ao nosso conhecimento, até o momento, nenhuma ocorrência deste tipo com qualquer outra instituição da segurança pública”, informou o órgão.

A PRF alerta a população para não compartilhar mensagens sem confirmação oficial, lembrando que informações falsas podem gerar pânico desnecessário e atrapalhar o trabalho das forças de segurança.