Polícia Civil prende foragido condenado por tráfico e roubo em Barra Mansa



A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na tarde desta quarta-feira (dia 29), um homem de 29 anos que estava foragido desde 2022, com duas ordens de prisão expedidas pela Justiça. A captura ocorreu na Avenida Domingos Mariano, no Centro, durante uma ação de agentes da 90ª DP.

De acordo com a corporação, o suspeito tinha contra si um mandado de prisão condenatória pelo crime de tráfico de drogas, com pena de mais de dez anos de reclusão, expedido pela Vara Criminal de Barra do Piraí. Ele também era alvo de um mandado de prisão preventiva por roubo, ocorrido em 2023, quando, segundo as investigações, teria rendido uma vítima e levado o veículo dela no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

A operação foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela 90ª DP, que vem intensificando ações para reforçar a segurança na região. “O trabalho de inteligência e monitoramento desenvolvido pela equipe da 90ª DP tem resultado em prisões importantes, retirando das ruas criminosos perigosos e garantindo maior sensação de segurança à população de Barra Mansa e região”, destacou o delegado Marcus Montez.

O preso foi levado para a delegacia e será encaminhado à Justiça para o cumprimento das penas. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com garantia de sigilo.

Foto: Divulgação