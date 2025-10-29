Guarda Municipal apreende moto com indícios de clonagem em Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), apreendeu nessa terça-feira (28) uma motocicleta com indícios de clonagem nas proximidades do bairro Água Limpa, na RJ-157. A ação contou com o apoio e a troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil.

Os agentes realizavam um patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo que estava estacionado em frente a uma empresa de transporte de resíduos. Os guardas então desconfiaram da moto porque ela tinha placa de Teresópolis, região Serrana do estado, rabeta raspada e a ausência de retrovisores. Após uma verificação mais detalhada, os guardas constataram sinais de adulteração no número do motor.

Durante a abordagem, um homem que se apresentou como proprietário da moto foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para prestar esclarecimentos. O suspeito foi autuado por receptação culposa e liberado em seguida. A motocicleta permaneceu apreendida na unidade policial para realização de perícia técnica.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da integração entre as forças de segurança e valorizou a atuação dos agentes da Guarda Municipal.

“Esse caso mostra a eficiência do trabalho preventivo e integrado das forças de segurança de Volta Redonda. A atenção dos nossos guardas e a parceria com a PRF e a Polícia Civil foram fundamentais para identificar o crime e garantir que o veículo fosse retirado de circulação. Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop.