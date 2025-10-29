Polícia captura suspeito de matar motociclista em cruzamento no Santo Agostinho

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na tarde de terça-feira (dia 28), um homem de 31 anos, investigado por homicídio ocorrido em fevereiro deste ano no bairro Santo Agostinho. A prisão foi realizada no município de Pinheiral, após cumprimento de mandado judicial e contou com o trabalho de investigação coordenado pelos delegados Vinicius Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

O crime aconteceu no dia 23 de fevereiro, quando a vítima estava com a moto parada em um cruzamento após realizar um serviço de transporte de passageiros. Um veículo se aproximou, parou ao lado da vítima e disparos foram efetuados, levando o homem a óbito no local.

As investigações contaram com imagens de câmeras de segurança, que permitiram identificar o veículo utilizado no crime e seu proprietário. Após meses de buscas, o suspeito foi localizado e detido. A motivação, segundo apurado pela polícia, teria sido uma desavença pessoal entre o autor e a vítima.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação