Equipe da PRF de Três Rios apreende cerca de três toneladas de maconha na BR-040, em Areal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de três toneladas de maconha, nesta quinta-feira (dia 30), durante a Operação Atena, na Rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040), no Centro-Sul Fluminense. O flagrante aconteceu logo após o início da operação, que intensificou o policiamento nas rodovias federais fluminenses.

No final da manhã, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização nas divisas do estado, na altura de Areal (RJ), quando abordaram dois caminhões que viajavam juntos, na pista sentido Belo Horizonte (MG) x Rio de Janeiro (RJ). Após a consulta dos documentos obrigatórios, os policiais foram inspecionar um dos veículos.

Foram constatadas, inicialmente, dezenas de cadeiras de balanço e uma mudança familiar. Entretanto, logo em seguida, a equipe da PRF sentiu forte odor de maconha. Então, começaram a remover as caixas de mudança e as cadeiras, encontrando centenas de tabletes do entorpecente escondidos em um dos caminhões.

Um dos motoristas disse que vinha de Belém (PA) em direção à capital fluminense, enquanto o outro informou que saiu de Araguaína (TO). Este, ao ser questionado sobre a contradição, disse que seu caminhão havia quebrado e precisou trocar o motor, contratando o semirreboque do primeiro para auxiliá-lo na viagem. A dupla acabou detida por suspeita de tráfico de entorpecentes e encaminhada para a delegacia.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (108ª DP).

Foto: Divulgação