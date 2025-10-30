Polícia prende dois suspeitos e apreende drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda

Uma operação do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou, na tarde desta quinta-feira (dia 30), na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. A ação, que ainda está em andamento, envolve equipes do Serviço Reservado, do Grupo de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia, além do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

De acordo com a PM, os agentes apreenderam uma quantidade ainda não contabilizada de entorpecentes, além de um rádio transmissor, um celular e uma bolsa. Os suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, serão encaminhados à 93ª DP, onde o caso será registrado.

A corporação informou que a operação faz parte de um conjunto de ações integradas de combate ao tráfico de drogas na região.

Foto: Divulgação