Moção de Aplausos: Câmara de Volta Redonda homenageia repórter cinematográfico Evandro Freitas

A Câmara Municipal de Volta Redonda concedeu, nesta quinta-feira (dia 30), uma Moção de Aplausos e Congratulações ao repórter cinematográfico Evandro da Silva Freitas, em reconhecimento à sua contribuição à comunicação regional e à trajetória marcada por dedicação, coragem e compromisso com a verdade. A homenagem foi proposta pelo vereador Gemilson Sukinho (PSD).

Natural de Três Rios, Evandro chegou a Volta Redonda ainda adolescente, em 1983, e iniciou sua carreira na fotografia, área em que descobriu o talento e a sensibilidade que mais tarde o levariam ao jornalismo televisivo. Ao longo das décadas, construiu uma sólida reputação profissional, atuando em emissoras como Band Barra Mansa, Record e SBT, além de ser o primeiro repórter cinematográfico da região.

Entre os momentos marcantes da carreira, destaca-se o episódio ocorrido em janeiro de 2015, durante um sequestro na Vila Santa Cecília. Chamado pela própria Polícia Militar, Evandro atuou simultaneamente como negociador e repórter, demonstrando profissionalismo em uma cobertura que ganhou repercussão nacional.

Além da atuação jornalística, Evandro é conhecido por sua fé e dedicação à família. Casado há 18 anos com Márcia Foly do Carmo, é pai de Evandro Júnior, a quem chama de seu maior orgulho. Flamenguista apaixonado e cidadão engajado, também participou de campanhas políticas e projetos de comunicação locais, como o Canal 36 e o portal Sul Fluminense Online, do qual é idealizador.

Atualmente, Evandro integra a equipe de comunicação da Câmara Municipal de Volta Redonda e do Jornal Diário do Vale, mantendo o mesmo entusiasmo e compromisso que marcaram sua trajetória. A homenagem destaca não apenas o profissional experiente, mas o ser humano ético e perseverante que se tornou exemplo para novas gerações de comunicadores.

“Evandro Freitas é sinônimo de superação, ética e serviço ao próximo. Sua história inspira e enobrece o nome de Volta Redonda”, destacou o vereador Gemilson Sukinho durante a entrega da moção.

Foto: Divulgação