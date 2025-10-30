Polícia Civil detém trio supostamente envolvido com tráfico de drogas em BM

Na tarde desta quinta-feira (dia 30), a Polícia Civil de Barra Mansa, em ação conjunta com o Grupo de Ações Táticas (GAT 2) da Polícia Militar, deteve três suspeitos de tráfico de drogas no bairro Eduardo Junqueira. Entre eles, dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 20.

Segundo informações da 90ª DP, o trabalho contou com monitoramento e inteligência para identificar o ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados graças a um cerco tático realizado pelos agentes.

Na operação, foi apreendido um grande volume de drogas e materiais utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes, incluindo oito quilos de cocaína prontos para endolação, 100 pedaços de maconha, 268 “tiros” de maconha, 32 sacolés de maconha, 33 pedras de crack, 51 pinos de cocaína, 85 tambores de cocaína, três balanças de precisão, materiais de endolação, 1.559 pinos vazios, dois aparelhos celulares, uma folha com anotações e 20 deschavadores.

A região é dominada pela facção criminosa Terceiro Comando, liderada por um homem conhecido como “Gordão da Junqueira”.

O homem de 20 anos foi preso em flagrante e vai responder criminalmente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, incluindo a participação de menores nas atividades ilícitas. Os dois adolescentes foram apreendidos e levados à autoridade da Vara da Infância e Juventude, que vai determinar as medidas socioeducativas cabíveis.

“A 90ª DP tem atuado de forma constante e estratégica no combate ao tráfico de drogas. Não vamos permitir que facções criminosas se consolidem em Barra Mansa”, afirmou o delegado Marcus Montez, responsável pela operação.

Foto: Divulgação