Polícia Rodoviária apreende carga de R$ 240 mil sem nota fiscal em Piraí

Durante uma fiscalização de rotina na RJ-145, em Piraí, o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) do Posto de Rosa Machado apreendeu, na quarta-feira (dia 29), uma carga avaliada em mais de R$ 240 mil que era transportada sem nota fiscal.

Na ocasião, os policiais encontraram aproximadamente 17.761 produtos, entre maquiagens, mochilas infantis, bolsas, fones de ouvido, relógios e kit costura, todos sem nota fiscal.

De acordo com a corporação, os agentes abordaram um caminhão de carga e, ao inspecionar o veículo, constataram que todos os produtos estavam sem a devida documentação fiscal, o que caracteriza crime de sonegação.

O motorista e a carga foram encaminhados à Barreira Fiscal, onde o material e o veículo permaneceram apreendidos para os procedimentos legais.

Em nota, o CPRv destacou que a atuação da Polícia Rodoviária vai além da fiscalização de trânsito, com foco também no combate à sonegação fiscal e na proteção da sociedade.

Foto: Divulgação