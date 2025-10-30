Preso suspeito de atirar em homem na UPA do Santo Agostinho, em VR; vítima morreu instantes depois



Foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 30) pela equipe da 93ª DP (Volta Redonda) um homem de 33 anos, suspeito de ter assassinado um desafeto dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho. A prisão ocorreu no bairro Parque Maíra, em Pinheiral, mesmo bairro onde o carro supostamente utilizado no crime havia sido apreendido horas antes.

O caso chocou a cidade na noite de quarta-feira (dia 29), quando a vítima, Pablo dos Santos Ferreira, de 26 anos, foi baleada dentro da unidade de saúde enquanto acompanhava a namorada que aguardava atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o atirador entrou no local vestindo roupas pretas e efetuou diversos disparos contra o homem.

Pablo chegou a ser levado em estado grave para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. Na cena do crime, a perícia recolheu cinco estojos e duas jaquetas de munição calibre 9mm.

De acordo com a prefeitura, as imagens das câmeras de monitoramento da UPA e das vias próximas foram encaminhadas à Polícia Civil, que conduz a investigação. A vítima possuía oito anotações criminais – incluindo homicídios, tráfico de drogas e violência contra a mulher – e estava sendo procurada pela Justiça.

O veículo usado na fuga passou por perícia e documentos foram apreendidos e levados para a 93ª DP, responsável pelo caso. A motivação do crime ainda está sendo apurada.

Mais informações em breve.

Foto: Divulgação