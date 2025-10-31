Carreta tomba na Dutra e causa congestionamento em ambos os sentidos, em Floriano

Uma carreta que transportava bobinas de vergalhão de aço tombou na noite da quinta-feira (dia 30) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 296, em Floriano, distrito de Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 20h40 e provocou a interdição total da pista no sentido São Paulo e parcial no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo, colidiu contra a mureta central e acabou tombando. A carreta ficou atravessada na via, bloqueando completamente a pista principal no sentido São Paulo, enquanto parte da cabine do caminhão-trator permaneceu sobre a faixa da esquerda no sentido Rio, restringindo o tráfego.

Equipes da CCR RioSP foram acionadas para realizar o destombamento e a limpeza da pista. O fluxo de veículos foi desviado para as pistas auxiliares nos dois sentidos. Até as 22h10, apenas a faixa da direita e a pista auxiliar estavam liberadas no sentido Rio, enquanto no sentido São Paulo a pista principal seguia interditada.

O congestionamento chegou a cerca de 5 quilômetros no sentido São Paulo e 3 quilômetros no sentido Rio de Janeiro. O motorista e a esposa sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local. Uma criança, filho do casal, não se feriu.

Por volta das 8h desta sexta-feira (dia 31), a PRF informou que a carreta já foi destombada e posicionada fora da pista.

Foto: Divulgação/PRF