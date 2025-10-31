Caos no trânsito em Volta Redonda: Carreta tomba e pega fogo na BR-393, na Vila Santa Cecília

O tombamento de uma carreta provocou um incêndio e paralisou o trânsito na manhã desta sexta-feira (31) na BR-393, na altura da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O acidente ocorreu próximo à passagem superior da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e causa grande congestionamento na região central da cidade.

De acordo com informações iniciais, o veículo transportava pallets e tombou em uma das faixas da pista sentido Conforto. Em seguida, o caminhão pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas o veículo ainda não foi removido. Não há previsão para liberação total da via, e até o momento não há informações sobre feridos.

O congestionamento já atinge o bairro Aterrado e o Centro de Volta Redonda. A lentidão também se estende por vias adjacentes, como a Avenida dos Trabalhadores, Rua 12, Rua 26 e Rua 21. No bairro Conforto, o trânsito é bastante intenso na Avenida Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4).

Motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais