Colisão entre caminhão e bicicleta deixa idoso ferido na BR-393, em Barra do Piraí

Um acidente entre um caminhão e uma bicicleta foi registrado na tarde desta sexta-feira (dia 31) no km 280 da BR-393, em Barra do Piraí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia no sentido Barra do Piraí quando o ciclista, de 65 anos, saiu do acostamento e cruzou repentinamente a pista, provocando a colisão transversal.

O idoso sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ainda de acordo com a PRF, ele apresentava indícios de embriaguez no momento do acidente.

Com a freada brusca, a carga transportada pelo caminhão se deslocou para frente, atingindo a parte traseira da cabine e causando grandes danos materiais ao veículo. O motorista, no entanto, não se feriu.

O caminhão permaneceu parado na pista até a chegada das equipes de apoio, enquanto o tráfego seguiu de forma lenta pelo acostamento.

Foto: Divulgação/PRF