Idosa de 79 anos é resgatada em situação de abandono pela Patrulha do Idoso em Volta Redonda

A Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, atuou em mais um caso de violência contra pessoa idosa no município. Nesta sexta-feira (dia 31), após denúncias que indicavam que uma mulher de 79 anos estaria sendo vítima de maus-tratos no bairro Santo Agostinho, os agentes foram até o local e identificaram sinais de negligência por parte das filhas da idosa.

A vítima, que sofre de doença renal crônica, diabetes e dificuldade de locomoção, havia deixado de comparecer a consultas médicas, o que levantou suspeitas sobre sua situação. Ao chegar à residência, a equipe da Guarda Municipal constatou indícios de abandono e falta de cuidados básicos. A idosa foi encaminhada inicialmente ao posto de saúde do bairro e, devido à gravidade de seu estado, acabou transferida para o Hospital São João Batista (HSJB), onde permanecia internada até a divulgação desta nota.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (Deam) como maus-tratos e está sendo investigado pela Polícia Civil. A situação também está sendo acompanhada pela rede de proteção do município, que envolve o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o setor de assistência social do HSJB.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, esse é mais um exemplo da importância da Patrulha de Proteção ao Idoso, que atua diariamente para garantir os direitos e a dignidade das pessoas idosas em Volta Redonda.

“A atuação da Patrulha de Proteção ao Idoso tem se mostrado importantíssima na garantia dos direitos e bem-estar da população de Volta Redonda. A integração entre os serviços municipais e as forças de segurança tem sido essencial para oferecer uma resposta rápida e humanizada às denúncias. Que a população continue confiando e colaborando, por meio de denúncias, para garantirmos a proteção dessa parcela tão vulnerável da sociedade”, disse o secretário.

Como acionar a Patrulha do Idoso

Quem tiver conhecimento de violência ou situação de abuso e maus-tratos contra idosos deve procurar a Patrulha do Idoso, através do Nuai, na 93ª DP; por meio do Creas; ou grupos de convivência do Cras e Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer); ou direto na Semop, na Ilha São João, e pelo número 153 (GMVR) ou 197 (Polícia Civil).

Foto: Divulgação/Semop