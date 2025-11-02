Suspeitos de descarte irregular de lixo são identificados após flagrantes de câmeras em Volta Redonda

Dois suspeitos de descarte irregular de lixo em Volta Redonda foram intimados a depor na delegacia da Polícia Civil (93ª DP) após serem identificados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). As entregas das intimações foram realizadas na quarta-feira (dia 29); a vizinha de um suspeito recebeu o documento, enquanto o proprietário do veículo flagrado cometendo a irregularidade recebeu a outra.

Os descartes aconteceram nos bairros São Geraldo e São Luiz. No primeiro local, a irregularidade foi flagrada no último dia 24, por câmeras da Semop, enquanto no segundo moradores filmaram o momento que um homem faz o descarte de resto de obra. Com base nas imagens e nas informações repassadas, equipes da Ordem Pública conseguiram identificar e responsabilizar os autores.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da colaboração da população, além do uso da tecnologia e do trabalho de inteligência do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

“Através dessas imagens e denúncias da população foi possível fazer a identificação dos veículos utilizados pelos responsáveis e localizá-los. As denúncias, somadas ao trabalho de inteligência do Ciosp e a parceria com a Polícia Civil, permitem uma resposta rápida e eficiente. São parcerias que têm dado certo. Além da segurança, prezamos por manter a cidade limpa, organizada e em ordem”, destacou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.

