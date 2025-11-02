Manobras perigosas: Carro flagrado na contramão é apreendido em Volta Redonda

Um Fiat Uno foi removido para o depósito municipal após ser flagrado realizando manobras perigosas na Avenida Adeodato Pires, entre os bairros Niterói e Aero Clube, em Volta Redonda, na noite de sábado (dia 1º). O motorista ainda não foi localizado.

Um vídeo feito por outro condutor que trafegava pela via mostra o veículo em zigue-zague, invadindo a pista contrária diversas vezes e quase colidindo de frente com carros que seguiam no sentido Retiro. Em determinado momento, com a pista molhada por causa da chuva, o Fiat chega a subir em um canteiro.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luíz Henrique, o veículo foi apreendido. “O carro já foi removido para o depósito municipal. Faremos as buscas para localizar o motorista”, afirmou.

O caso deve ser encaminhado à Polícia Civil para apuração das circunstâncias e responsabilização do condutor, que poderá responder por direção perigosa e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Foto: Divulgação/Semop