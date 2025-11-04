Voltaço é superado pelo Botafogo-SP no Raulino de Oliveira

Por
FOLHA DO ACO
-

O Volta Redonda FC recebeu o Botafogo-SP na segunda-feira (dia 3), no Estádio Raulino de Oliveira, e foi superado por 1 a 0. A partida foi válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão de Aço criou boas jogadas e oportunidades de gol, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

Léo Gamalho, em cobrança de pênalti, marcou o gol da vitória do time paulista.

Público e Renda

Público Presente: 1.566
Público Pagante: 1.138
Renda: R$ 28.905,00

Próximo jogo

No sábado (dia 8), o Voltaço enfrentará o Athletico Paranaense, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Foto: Anderson Mendes- COMKT/ VRFC

