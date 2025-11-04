Acidente com quatro carros e uma carreta complica o trânsito na Rodovia dos Metalúrgicos, em VR

Um acidente envolvendo ao menos quatro carros e uma carreta deixou o trânsito totalmente congestionado na manhã desta terça-feira (dia 4) na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. A colisão aconteceu antes do posto de combustíveis, no sentido Rodovia Presidente Dutra, mas acabou afetando também o fluxo no sentido contrário.

Segundo informações preliminares, não há registro de feridos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estão no local prestando socorro, mas o tráfego segue lento nos dois sentidos da via.

Motoristas relatam que muitos veículos estão tentando retornar para fugir do congestionamento. A orientação é que os condutores evitem passar pela rodovia até a liberação total da pista.

Foto: Reprodução/Redes Sociais