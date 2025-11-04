Carreta tomba na Serra das Araras e causa congestionamento no sentido Rio

Um tombamento de carreta na descida da Serra das Araras provocou congestionamento na manhã desta terça-feira (dia 4). O acidente foi registrado por volta das 7h20, no km 231 da pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local.

De acordo com a concessionária RioSP, o tráfego está congestionado entre os quilômetros 235 e 231, com fluxo de veículos apenas pela faixa da direita. Equipes da concessionária também atuam na ocorrência, mas ainda não há previsão de liberação total da via.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais