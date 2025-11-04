Acidente entre ciclomotor e carreta deixa um ferido na Dutra, em Itatiaia

Um homem ficou ferido em um acidente envolvendo um ciclomotor e uma carreta na noite de segunda-feira (dia 3) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A colisão traseira ocorreu por volta das 23h, no km 315, e foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a 7ª Delegacia da PRF, o ciclomotor, de cor preta, trafegava pela pista de rolamento da rodovia com as luzes apagadas – o que é proibido para esse tipo de veículo. O caminhoneiro relatou que só conseguiu visualizar o ciclomotor quando já estava muito próximo, sem tempo de desviar, resultando na batida.

O condutor do ciclomotor sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende. Durante a fiscalização, os agentes constataram diversas irregularidades: o veículo estava com o licenciamento vencido, em mau estado de conservação – com pneu liso -, e o motorista não possuía Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) nem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O ciclomotor foi apreendido e removido ao pátio. A PRF reforçou que é proibida a circulação desse tipo de veículo nas faixas de rolamento das rodovias federais.

Foto: Divulgação/PRF