Adolescentes são apreendidos após assalto a pedestre no Centro de Barra Mansa

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram apreendidos na noite de segunda-feira (dia 3) após um assalto a um pedestre na Rua Vereador Pinho de Carvalho, no Centro de Barra Mansa. O caso foi registrado na 90ª DP.

De acordo com o 28º Batalhão da Polícia Militar, os agentes do DPO Santa Clara foram acionados por populares que haviam detido um dos suspeitos logo após o crime. A vítima relatou que foi abordada por três jovens armados, que roubaram seu celular e fugiram em direção à Universidade de Barra Mansa (UBM).

Com a ajuda de motoboys que passavam pelo local, a vítima conseguiu alcançar e imobilizar um dos envolvidos até a chegada da polícia. O aparelho roubado e uma réplica de pistola foram apreendidos.

O segundo adolescente suspeito se apresentou mais tarde à delegacia, após ser identificado por meio de vídeos gravados por moradores. Ambos foram autuados por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado (artigo 157, §2º do Código Penal) e permaneceram apreendidos.

O jovem detido inicialmente precisou de atendimento médico na Santa Casa devido a escoriações provocadas por populares antes da chegada da polícia.

