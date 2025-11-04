Adolescente de 16 anos é apreendido no Santo Agostinho por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas

Guardas municipais apreenderam nessa segunda-feira (dia 3) um adolescente de 16 anos por fato análogo ao tráfico de drogas e porte de droga para consumo próprio, durante um patrulhamento pelo bairro Santo Agostinho. Com ele, os guardas encontraram dois rádios comunicadores, sendo um preso à cintura e outro dentro de uma caixa junto a carregadores, além de R$ 470 em espécie, dois celulares e uma pequena porção de maconha.

A abordagem ao menor de idade aconteceu durante um patrulhamento pela Rua Rubens Simões, no bairro Santo Agostinho, quando os guardas municipais avistaram duas pessoas em uma motocicleta descendo a Rua Hermínia M. da Silva, sendo que o carona estava sem capacete. O veículo foi abordado e os guardas encontraram o material suspeito com o adolescente. Diante da situação, o menor foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado e permaneceu apreendido. Já o condutor, que se apresentou como mototaxista, foi ouvido e liberado. No entanto, o homem foi autuado pelo mau estado de conservação do veículo, que acabou removido ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do trabalho da Guarda Municipal no enfrentamento ao crime. “A presença da Guarda Municipal nas ruas tem sido essencial para coibir práticas delituosas. Essa atuação firme e preventiva da GMVR reforça a segurança da população. E a nossa postura é de tolerância zero com o crime”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.