CSN emite alerta sobre golpe envolvendo falsos processos seletivos

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) emitiu nesta terça-feira (dia 4) um alerta a candidatos e trabalhadores sobre um golpe que utiliza o nome da empresa para realizar cobranças indevidas em supostos processos seletivos. Segundo a companhia, golpistas têm solicitado pagamentos para emissão de documentos e até adiantamento de FGTS, prática que a CSN afirma jamais adotar.

No comunicado, a empresa reforça que não cobra qualquer valor para participação em seleções e não pede envio de dados pessoais por canais não oficiais. A orientação é para que quem receber mensagens desse tipo não responda, não forneça informações e não efetue pagamentos.

A CSN recomenda que vítimas ou pessoas que receberam tentativas de golpe registrem denúncia pelo e-mail [email protected] e formalizem um boletim de ocorrência.