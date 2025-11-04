Feijoada beneficente vai arrecadar recursos para o SOS da Voldac em Volta Redonda

No próximo dia 7 de dezembro, a partir do meio-dia, acontece a Feijoada Beneficente em prol do SOS da Voldac, na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR) da Vila Santa Cecília (Rua 35, nº 112, próximo à ETPC). O evento promete reunir solidariedade e boa música em uma tarde de samba e confraternização.

Toda a renda será destinada ao S.O.S. da Voldac, projeto social que presta apoio a famílias em situação de vulnerabilidade no bairro e em outras regiões da cidade.

A programação musical contará com grandes nomes do samba e do pagode regional, como Renatinho Bom Dii Fato, Brunão do Banjo, Grupo Realce, Grupo Blackout, Bloco Pé de Galinha, Toque de Dandara, Rubian Ribeiro, Rogerinho Ziriga e Léo Mitto.

A organização destaca que o evento será uma oportunidade de se divertir fazendo o bem. Os ingressos podem ser adquiridos com os organizadores e apoiadores do S.O.S. da Voldac: (24) 99947-7673 (André Ninja).