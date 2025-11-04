Gerente de banco que desviou cerca de R$ 1 milhão de vítimas idosas é presa em Três Rios

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, na segunda-feira (dia 3), uma criminosa envolvida em diversos golpes bancários contra idosos. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados à mulher.

A investigação aponta que ela, que era gerente de banco, roubou centenas de clientes idosos com empréstimos fraudulentos dentro de uma agência, na cidade de Três Rios, no interior do estado. De acordo com os agentes, a mulher estruturou uma espécie de pirâmide financeira, movimentando cerca de R$ 1 milhão em contratações irregulares de crédito em nome das vítimas. Os valores obtidos eram utilizados em novos contratos, simulando a quitação de dívidas anteriores.

Para dificultar o rastreamento do dinheiro, ela ainda criava contas-poupança vinculadas aos perfis das vítimas e transferia os valores desviados para contas de terceiros. O golpe foi desmascarado por vítimas que denunciaram o caso após receberem cobranças indevidas e notificações de operações desconhecidas.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, a criminosa foi localizada e, contra ela, foi cumprido um mandado de prisão. Também foram apreendidos documentos, extratos bancários e dispositivos eletrônicos, que auxiliarão na identificação de demais envolvidos e na rastreabilidade dos valores desviados.