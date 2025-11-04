“Não temos mais esperanças”: mãe oferece recompensa por informações sobre corpo do filho desaparecido em Volta Redonda

Duas semanas após o desaparecimento de Wesley dos Santos Silva Henrique, de 30 anos, a mãe do rapaz, Rosilene dos Santos Silva, voltou às redes sociais nesta terça-feira (dia 4) para fazer um novo apelo. O jovem está desaparecido desde a noite de 21 de outubro, em Volta Redonda, e, segundo a família, nenhuma pista foi encontrada até agora.

Em um vídeo, Rosilene desabafou sobre o sofrimento e a falta de respostas. “Faz duas semanas que eu não vejo meu filho, não sei nada. A única coisa que eu sei é que a misericórdia de Deus é infinita e ele vai me permitir sepultar esse filho”, afirmou.

A mãe também declarou não acreditar mais que o filho esteja vivo e ofereceu uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações sobre onde está o corpo. “Vivo ele não está. As investigações não vão parar, seguem até encontrar o culpado, quem fez, se foi mais de um, quantas pessoas foram. Não sabemos. A única coisa que eu tenho fé é de que eu vou sepultar esse filho”, disse Rosilene.

O caso

Wesley, morador do bairro Belo Horizonte, foi visto pela última vez por volta das 22h do dia 21 de outubro, após sair do curso de Enfermagem da Cruz Vermelha, em Barra Mansa. De acordo com a família, ele trabalhava em uma farmácia de manipulação e também atuava como mototaxista por aplicativo para complementar a renda. Pai de um menino de 6 anos, o jovem sonhava em cursar Medicina em 2026.

Na noite do desaparecimento, Wesley vestia calça e tênis brancos e um casaco preto. O caso é investigado pela Polícia Civil de Volta Redonda.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Wesley seja comunicada à Polícia Militar (190), à Polícia Civil (24) 98833-8163 ou diretamente aos familiares pelo telefone (24) 99267-9548.

Foto: Arquivo pessoal