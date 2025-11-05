Agentes da 90ª DP capturam foragido que havia retornado à região após Operação Contenção

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) prenderam, nesta quarta-feira (dia 5), um homem de 36 anos, conhecido como Juninho, integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e considerado braço direito de Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho. Ele estava foragido da Justiça desde agosto de 2024.

Segundo a Polícia Civil, Juninho cumpria pena por tráfico de drogas e havia sido beneficiado com a Visita Periódica ao Lar (VPL) em agosto de 2024. No entanto, não retornou ao sistema prisional após o período autorizado. Com isso, a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu mandado de prisão no dia 28 de agosto daquele ano.

Escondido no Complexo da Penha

De acordo com as investigações coordenadas pelo delegado titular Marcus Montez, agentes da 90ª DP descobriram que o foragido permaneceu escondido no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, desde sua evasão. Ele estaria abrigado no local por ordem de Bicinho, chefe da organização criminosa na região Sul Fluminense.

Com a deflagração da Operação Contenção, realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, Juninho deixou a capital e retornou ao Sul Fluminense. Na região, passou a se ocultar em uma residência no bairro São Luís, próximo à comunidade Dom Bosco, em Volta Redonda, área de influência do líder criminoso.

Captura

Durante diligências, os agentes localizaram o paradeiro do foragido e o encontraram escondido dentro de um quarto de uma residência na rua Francisco Crisóstomos Torres. Ele foi preso sem oferecer resistência.

Após a captura, Juninho será reconduzido ao sistema prisional, onde seguirá cumprindo sua pena.

“A Polícia Civil permanece vigilante, firme no propósito de proteger quem precisa e combater o crime com rigor”, destacou o delegado Marcus Montez.

Nesta terça-feira, a Justiça autorizou a transferência de Bicinho para um presídio federal.