Polícia Civil estoura “boca de fumo” e prende dupla de traficantes em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) estouraram uma “boca de fumo” e prenderam dois homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nessa terça-feira (dia 4). Eles foram capturados em Angra dos Reis, em ação de combate ao comércio de entorpecentes na região.

Durante as diligências, agentes flagraram dois criminosos sentados embaixo de uma tenda e atrás de uma mesa na qual estavam expostos variados tipos de entorpecentes. No local, funcionava uma espécie de “boca de fumo”.

Na abordagem, foram apreendidos 210 trouxinhas de maconha, 280 pinos de cocaína, 66 pedras de crack, 32 vidros de “lolo”, sete tabletes de ecstasy, oito “lanças”, além de dois aparelhos celulares, dois rádios transmissores, uma base de rádio e a quantia de R$ 88. A dupla foi autuada em flagrante.