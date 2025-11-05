Caged: Barra Mansa tem saldo positivo na geração de empregos formais no Médio Paraíba

Barra Mansa está na primeira colocação entre todos os municípios do Médio Paraíba quando o assunto é geração de novos postos de trabalho. Segundo informações do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) – divulgadas pelo Ministério do Trabalho – o município registrou, no período de janeiro a setembro de 2025, 13.329 admissões e 12.426 desligamentos, o que representa um saldo positivo de 903 empregos formais.

O setor de serviços é o que mais se destacou no período, com 600 novas vagas preenchidas; a indústria também teve um resultado significativo, com saldo de 520 empregos. Considerando-se apenas o mês de setembro, Barra Mansa também teve resultado positivo, já que foram 128 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, ter essa posição na região comprova que Barra Mansa está no caminho certo do crescimento e da geração de empregos.

– Barra Mansa é uma cidade aberta para atrair novos negócios, com excelentes atrativos e localização estratégica, que conta com malha ferroviária e a Rodovia Presidente Dutra, facilitando a entrada e saída de mercadorias. Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está continuamente buscando fomentar as ações que aproximam os moradores das oportunidades profissionais, o que foi de suma importância para alcançar o resultado no Caged. Neste ano, por exemplo, lançamos a plataforma Balcão de Empregos e apoiamos o Feirão de Empregos, realizado pela Aciap e a Nova UBM. Com isso facilitamos ainda mais a interlocução das empresas com os candidatos, tornando o processo mais eficaz – destacou Cesar.

Para ter acesso aos detalhes do Painel de Informações do Novo Caged, acesse: https://abrir.link/UcFcr.

Fotos: Paulo Dimas