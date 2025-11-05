Família procura por cão desaparecido no bairro São João, em Volta Redonda

A família de um adolescente de 14 anos está mobilizada para encontrar seu cão de estimação, que desapareceu na tarde de terça-feira (dia 4) no bairro São João, em Volta Redonda. O animal, um fox paulistinha de 11 anos que atende pelo nome de Shaicão, fugiu por volta das 17h30 ao passar pela grade da casa, localizada na Rua Marcílio Dias.

Segundo os familiares, o menino, tutor do cachorro, está desolado com o desaparecimento do companheiro de longa data. Shaicão é descrito como dócil e de pequeno porte.

A família pede a ajuda da população para localizá-lo. Quem tiver informações sobre o paradeiro do animal pode entrar em contato pelo telefone (24) 99999-1645.

Foto: Arquivo pessoal