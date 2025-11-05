Prefeito Neto autoriza novos gastos com Natal em Volta Redonda

Enquanto a prefeitura de Volta Redonda mantém um decreto de calamidade financeira na Saúde e tenta equilibrar um déficit de R$ 38 milhões nas contas, somente em setembro, o governo do prefeito Neto (PP) segue ampliando os gastos com os festejos de fim de ano.

Após homologar uma licitação de R$ 2,1 milhões para a aquisição de materiais natalinos, o município abriu agora um novo edital, de R$ 188 mil, para a compra de brinquedos que serão distribuídos às crianças durante o evento “Casa do Papai Noel”, programado para ocorrer entre 5 e 23 de dezembro, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

As propostas começaram a ser recebidas na terça-feira (dia 28), e o pregão presencial está marcado para 10 de novembro, às 9h. A licitação, de número 90147/2025, prevê a compra de 10 mil unidades de cada brinquedo: Aquaplay, Pião Color giratório, Bolha de Sabão e Mola Maluca. Vencerá a empresa que apresentar o menor preço por item.

“Utilizando-se a planilha presente no Estudo Técnico Preliminar que precede este Termo de Referência, chegamos ao quantitativo que será suficiente para suprir a demanda do Gegov (Gabinete de Estratégia Governamental) por período indeterminado, visto que é um material permanente”, cita o documento.

Decoração milionária e custos extras

A contratação de R$ 2,1 milhões para o fornecimento de materiais natalinos foi homologada em agosto, dentro do processo licitatório nº 90057/2025, dividido por itens e vencido por oito empresas diferentes, entre elas FOX Comercial, Ativa Mall, Triunfo Iluminação e Hospitalagos Materiais Hospitalares.

A planilha da licitação inclui cordões luminosos, cascatas de LED à prova d’água, cabos de aço, fitas isolantes antichamas e fios paralelos, todos destinados à ornamentação natalina da cidade.

De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, a compra visa repor estoques e garantir a execução dos serviços pelo Departamento de Iluminação Pública, sob a justificativa de que a iluminação de Natal “promove bem-estar, segurança e integração comunitária”. A esse valor, contudo, somam-se ainda os custos com som, montagem e toda a estrutura necessária para a realização das festividades, o que deve elevar consideravelmente o total gasto pela administração com o Natal de 2025.

Crise financeira e recuos

Em setembro, o Palácio 17 de Julho encerrou o mês com saldo negativo de R$ 38 milhões. O prefeito Neto anunciou então um pacote de contenção de despesas, com redução de gastos com combustíveis, limite de diárias para viagens e, de forma mais polêmica, a proposta de reduzir em 25% os salários dos médicos da Atenção Básica.

A medida, que afetaria 87 profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (UBSF), provocou forte reação e acabou revogada após pressão da categoria e repercussão negativa nas redes sociais e nas ruas.

Mesmo assim, o decreto de calamidade financeira na Saúde continua em vigor, reconhecendo oficialmente as dificuldades do município para manter o equilíbrio orçamentário da pasta.

Pão & Circo

Os novos gastos natalinos reforçam, segundo críticos, um padrão já conhecido das gestões de Neto: o de investir em eventos de grande apelo popular, mesmo em momentos de aperto fiscal. “O governo continua apostando no brilho das luzes, enquanto a Saúde e Educação seguem na penumbra”, ironizou o autônomo José Roberto Rodrigues.

Desde que o grupo político do prefeito reassumiu o governo municipal em 2021, o Palácio 17 de Julho já destinou mais de R$ 10 milhões para a compra de itens natalinos.

No ano passado, a programação incluiu show da cantora Joanna, chegada do Papai Noel e distribuição de 15 mil brinquedos na Praça Brasil. Este ano, segundo o planejamento, serão 40 mil.

A estrutura montada em 2024 deve ser repetida, com canhões de neve artificial, bolhas de sabão, uma bota natalina de quatro metros, uma Mamãe Noel em tamanho real, duas árvores de dez metros com iluminação cênica e cerca de 300 metros quadrados de grama sintética.

Entre promessas de austeridade e decorações luminosas, o Natal de Volta Redonda deverá ser um dos mais vistosos dos últimos anos, e também um dos mais caros.