Homem com simulacros de arma de fogo é detido após denúncia em WhatsApp da Ordem Pública de Volta Redonda

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um profissional da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), detiveram na noite dessa terça-feira (4) um homem que portava dois simulacros de arma de fogo no bairro Santo Agostinho. Ele foi detido após os agentes receberem uma denúncia enviada em um grupo de WhatsApp da Semop.

A denúncia indicou que um homem estaria ameaçando moradores e tentando furtar pedestres na Rua Jaime Martins. Ao chegar ao local, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e contido pelos agentes. Durante a abordagem, foram apreendidos dois simulacros de arma, semelhantes a uma pistola e a um revólver calibre .38. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado. O suspeito foi ouvido e liberado após os procedimentos legais.

Adolescente é flagrado com moto com sinais de adulteração

Mais cedo, outra equipe do Sistema Integrado realizava patrulhamento pelo bairro Dom Bosco, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta vermelha que passaram a fazer gestos provocativos em direção à viatura, aparentando incitar perseguição.

Diante da atitude suspeita, os agentes tentaram realizar a abordagem, mas os ocupantes empreenderam fuga. Com o apoio de moradores, os policiais do Sistema Integrado de Segurança Pública conseguiram localizar o veículo e fazer a abordagem ao condutor, que é adolescente. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, a motocicleta apresentava sinais de adulteração em seus identificadores, motivo pelo qual o jovem foi conduzido à 93ª DP, com autorização de sua mãe, para as devidas providências.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que as duas ocorrências demonstram o funcionamento efetivo do Sistema Integrado de Segurança Pública, que une tecnologia, ação policial e participação da população.

“Essas ações mostram a importância da integração entre as forças de segurança e os cidadãos de bem. É como eu costumo dizer: ‘Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade’. A resposta rápida das equipes, aliada à colaboração popular, tem sido fundamental para garantir mais segurança e tranquilidade à nossa cidade”, afirmou Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.