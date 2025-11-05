Polícia Civil prende criminoso que estuprava, torturava e explorava sexualmente adolescentes

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam um homem, nessa terça-feira (dia 4), por crimes graves de natureza sexual e de tortura contra menores sob sua guarda. Ele foi capturado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após monitoramento do Setor de Inteligência.

As investigações tiveram início após relatos de maus-tratos e indícios de violência sexual praticados de forma contínua entre setembro de 2023 e julho de 2025, período em que o criminoso mantinha sob sua responsabilidade dois adolescentes, de 12 anos. Os agentes apuraram que ele submetia as vítimas a intenso sofrimento físico e psicológico, impondo castigos cruéis e degradantes, como restrição de alimentação, privação do uso do banheiro e agressões físicas com objetos domésticos, utilizando o sofrimento como forma de punição e controle. No decorrer das investigações foi apurado que o homem praticou estupro por mais de uma vez, e ainda facilitava que outros criminosos mantivessem relações com uma das vítimas, conduta que caracteriza exploração sexual de menor.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em agosto de 2025, foram apreendidos equipamentos eletrônicos na residência dele. Após exame pericial realizado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), foi confirmada a existência de registros audiovisuais dos crimes, gravados com câmeras instaladas no imóvel, evidenciando a prática de registro e armazenamento de cenas de sexo explícito com o adolescente.

As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar os demais envolvidos que aparecem nos registros periciados, bem como para garantir o amparo psicossocial às vítimas, com acompanhamento do Conselho Tutelar e órgãos de proteção à infância e juventude.