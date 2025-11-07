Câmara de Volta Redonda lança concurso público com 11 vagas efetivas; Inscrições começam na segunda (dia 10)

A Câmara Municipal de Volta Redonda publicou o edital de concurso público para o preenchimento de 11 vagas no quadro efetivo da Casa Legislativa. O edital, disponível na edição nº 2254 do VR Destaque, de 6 de novembro, estabelece que as inscrições começam no dia 10 de novembro e seguem até 30 de novembro de 2025.

De acordo com a Câmara, todo o processo foi preparado por uma comissão interna, com o objetivo de garantir que o concurso aconteça ainda em 2025 para que o Legislativo reforce quadro diante de pedidos de aposentadoria e da necessidade de renovação dos servidores.

O presidente da Câmara, vereador Edson Quinto, destacou a importância do concurso para o fortalecimento institucional. “É um grande marco para a Casa Legislativa. Para uma boa administração, é imprescindível contar com servidores capacitados. Com a chegada de novos profissionais, estamos garantindo avanços para as próximas gerações. Na Casa das Leis, o concurso é uma conquista”, afirmou.

Mais informações e detalhes sobre os cargos e requisitos podem ser conferidos no edital completo, disponível no VR Destaque.